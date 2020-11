Con una canción de Lali Espósito, Patricio Arellano le dedicó un mensaje a Laura Novoa: "Todo vuelve"

La semana pasada, tras diferencias con su compañera, Patricio Arellano renunció al "Cantando 2020".

El cantante formó parte del programa que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández junto a la actriz Laura Novoa, quien finalmente quedó eliminada anoche cuando estrenaba nuevo partenaire.

Si bien el cantante no quiso hablar mal de su ex compañera, aseguró que hubo diferencias a la hora de proponer canciones y que no se sentía valorado lo suficiente.

Ahora que Novoa fue eliminada del "Cantando 2020", el cantante envió un mensaje sugerente hacia la actriz utilizando una canción de Lali Espósito.

"Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia. Todo de ti, me hizo perder la inocencia. Dispárame, no dudes más. Esta vez conmigo no podrás. De tanto hablar ya ni recuerdo que piensas. De criticar, hoy se alimenta tu ausencia. Dispárame, no dudes más. Sé que esta vez conmigo no podrás. Girando en el aire está tu vida dando vueltas. Basta de hablar y de hablar, deja de mentir y lastimar. Si todo vuelve como un boomerang", cantó Patricio Arellano.

