La canción que hizo llorar a Soledad Pastorutti al recordar sus orígenes: "Perdón pero me llega"

Soledad Pastorutti se quebró al escuchar una canción en la emisión de miércoles en "La Voz Argentina", Telefe.

Alex Freidig interpretó la canción “Zona de promesas” de Gustavo Cerati y la jurado nacida en Arequito no pudo contener la emoción al recordar sus orígenes.

"Uy qué temazo por Dios, voy a llorar, con esto", comenzó Soledad.

Y luego explicó lo especial que es esta canción para ella, que le hace acordar sus orígenes familiares.

“Cada vez que estoy mal, que no me sale algo, me vuelvo para el pueblo me pongo esta canción a todo lo que da y vuelvo llorando. Allá están mis viejos, y los viejos te quieren siempre cuando te va bien y cuando te va mal”, comentó la artista.

Durante el show de Alex Freidig, Soledad se quebró en llanto, muy conmovida.

"No sé cómo agradecerte este momento. Perdón pero me llega. Sé por qué llloro. Tenés una manera de decir las cosas maravillosas, te encuentro en esta canción", le dijo ella.