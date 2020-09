Campi y Denise Dumas, con coronavirus: "No me podía levantar de la cama del dolor"

La pandemia sigue afectando a los famosos y figuras que trabajan en televisión. Este miércoles, Denise Dumas y Campi comunicaron que tienen coronavirus.

En la apertura de "Hay que ver" (El Nueve), la conductora desde su casa contó cómo atraviesan este momento.

"El lunes a la noche me dijo 'no me siento muy bien'. Tuvo fiebre toda la madrugada y el martes le hicieron el hisopado, que dio positivo. A él le duele todo, está con mucha fiebre también...esos son sus síntomas. Y yo ayer a la tarde tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. Ahí me empecé a sentir mal, me duele mucho el cuerpo y tengo dolor al respirar. No siento ningún olor ni ningún gusto", señaló.

A pesar de que ella no se hisopó, aseguró que no tiene dudas de que se contagió del virus: "Al tener el positivo de él se da por descontado que todos nosotros que vivimos con él somos positivos también. Si quiero me puedo hacer el hisopado, pero yo no tengo ninguna duda...es un síntoma muy claro del covid la pérdida de gusto y olfato, y además me siento morir de lo mal que me siento. Ayer no me podía levantar de la cama del dolor y cansancio".

Por último, Denise contó cómo están sus hijos: "Santino está con fiebre, Emma no huele nada, Fran e Isa están perfectas. Ellos están bien, pero ahora son 10 días de no pisar la calle".

