Camila Sodi, la actriz de la serie de Luis Miguel, dio positivo para coronavirus

Camila Soldi que ganó fama en nuestro país por ser una de las protagonista de Luis Miguel "La serie", contó que salió positivo para coronavirus.

La actriz mexicana contó por medio de una video que tanto ella como su pequeña hija de 9 años se hicieron los estudios y dieron positivo para Covid-19.

"Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… y luego mi hija se sintió muy mal. Le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva. La única razón por la cual les estoy contando eso es que entre nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar 'tips'", la actriz, que es sobrina de Thalía.

"No todos tenemos síntomas iguales, algunos tienen fiebre, yo nunca subí de los 37,5 grados, dolores de panza (estómago), la panza revuelta con mucho gas, la boca seca... Si tienes 30 o menos y no tienes calentura fortísima y no sientes que no puedes respirar, por favor no vayas a hacerte la prueba y quédate en tu casa", explicó sobre sus síntomas.

