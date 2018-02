Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"La escuché a Marcela Tauro diciendo que somos unas descerebradas. Ay, Marcela, ¡por favor! Cuando quieras nos tomamos un café y vas a ver cómo te vas a meter las palabras bien en el bolsillo", le aclaró Camila a Tauro, molesta por un comentario que había hecho al aire hace un tiempo la panelista.

"No hay nada más patético que hablar de una persona y encima hablar sin conocerla. Si hay algo que no me considero es descerebrada", agregó la hermana de Luli.





Ante esto, la periodista sostuvo de inmediato: "Voy a ofrecer disculpas por la palabra descerebrada. Porque sí lo dije, se me escapó acá, me hago cargo".

PrimiciasYa.com fue en busca de la palabra de Camila quien en diálogo con este medio y prefirió dar por finalizado el tema.

"Ya está. Acepto sus disculpas. Yo sabía que su intención no fue decir eso, entiendo que en la vorágine del programa a veces ese tipo de palabras se escapa, pero bueno, es correcto reconocer cuando uno se equivoca", comentó la actriz y modelo.

