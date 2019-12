Camila Salazar, la gran ausente al festejo de cumpleaños de Matilda: ¿Qué pasó?

"Luciana me desinvitó", dijo la actriz y conductora sobre el motivo de su ausencia a la celebración.

Matilda, la hija de Luciana Salazar, cumplió dos años el 15 de diciembre y la modelo le dedicó emotivas palabras en Instagram.

"Con vos descubrí el mas grande amor, inamovible, inquebrantable, eterno. Tu primeros pasos, tus primeras palabras, tus abrazos, tus besos, tu risa tan contagiosa y llena de alegría. Te veo y es como verme a mi con dos años en el espejo del tiempo. Sos mi ayer, mi hoy y mi mañana. Has traído a la familia tanta vida y para mi ser tu madre es el mayor reto y el mayor orgullo de todos", expresó la rubia en su posteo en Instagram.

Y agregó: "En mi esta hacer de vos una mujer feliz, llena de sueños, con valores, convicciones, educación y sabiendo que la belleza mas importante, es la del alma. Celebro tu existencia, lo querida que sos, que tu mama siempre va a estar para vos y que juntas somos invencibles. Feliz Cumple Matilda, Te Amo!".

Luego llegó el momento del festejo donde estuvieron presentes entre otros, Marcelo Polino, Flavio Mendoza con su hijo Dionisio y Ana Rosenfeld, amigos íntimos de la rubia.

Pero la que brilló por su ausencia fue Camila Salazar, la hermana de la modelo.

En este marco, la actriz y conductora charló en el ciclo radial de Ángel de Brito y Pía Shaw, "El Espectador", y le tiró un "palito" a su hermana.

"Luciana me desinvitó", comenzó Camila. Y agregó: "Jamás no iría (sic) al cumple de mi sobrina. No hay nada que ocultar, al menos de mi lado".

¿Están peleadas?