Camila Cavallo y Mariano Martínez, ¿serán padres otra vez? La palabra de la modelo

Camila Cavallo y Mariano Martínez están disfrutando de unas merecidas vacaciones en Brasil y comparten a través de las redes sociales algunas imágenes de sus días en familia.





Instagram hizo estallar las redes sociales. Si bien cada uno de los posteos se llenaron de likes y comentarios, una de las fotos que mostró la modelo en su cuenta de Instagram hizo estallar las redes sociales.





Camila mostró una foto de ella con un vestido blanco corto que remarcaba su cintura. Sin embargo, esta imagen de la modelo generó un revuelo entre sus seguidores que comenzaron a lanzar comentarios porque se notaba una "pancita", de inmediato surgió el rumor y las especulaciones de un posible embarazo.





Y con el rumor de la posible llegada de un hermanito para la pequeña Alma, Camila decidió salir a hablar y aclarar todo.





"En el último post que subí no me paran de decir 'se te ve la pancita', 'ya se te nota la pancita'. Chicos, no es un bebé, es puro morfi. Lamento romperles la ilusión", señaló la modelo.