Cambios en "Intrusos": Se va un panelista varón e ingresa una mujer

Tras dos años en el panel, el periodista Guido Záffora se despide del ciclo "Intrusos" que conduce Jorge Rial pero seguirá ligado a América Tv en el programa de Guillermo Andino, "Informados de todo".

La determinación se concretó esta semana dado que el programa que conduce Rial perdió una figura femenina con la salida de Marcela Tauro que pasó al programa de Alejandro Fantino, "Fantino a la tarde".

Por tal motivo, el nombre que ocupará la silla que deja vacante Záffora es el de Paula Varela, periodista y locutora que formó parte del canal en el primer "Infama" con panel y en "Ponele la firma", último programa de Marcelo Polino en la emisora.

LEER TAMBIÉN: El enojo de Sofía Jujuy Jiménez tras el rumor de romance con Jerónimo del Carril

Guido venía de las filas del viejo Ideas del Sur y llegó a "Intrusos" en 2018.

Si bien restan darle la formalidad a los contratos en esta nueva etapa de los dos periodistas, la realidad es que todo va encaminado a que el cambio se produzca lo antes posible. Se estima que a partir de noviembre.

Cabe destacar que Paula perdió su rol de conductora en "La previa del Cantando 2020" cuando los productores de Laflia ya habían hablado con ella para contratarla. Ese lugar fue ocupado por Lourdes Sánchez.

En una charla por Skype justamente con "Intrusos", Varela dijo angustiada: "Estaba convocada, el Chato me dijo ‘quiero que hagas La Previa, que vuelvas’, estaban todas las fichas puestas ahí. Tenían que hablar con el canal pero yo contenta, es un programa que me encanta, lo hice cuatro años o sea que es como muy mío”.

"Las formas faltaron. Me enteré por las redes que iban a haber otros conductores. No hubo un llamado y eso fue lo que me molestó. Lo vi y automáticamente le escribí a Pablo, que después me llamó, y está bien porque fueron 16 años con la productora, y yo los quiero”, expresó enojada.

LEER TAMBIÉN: Romina Pereiro sobre los dichos de Patricio Giménez: "No lo voy a dejar pasar, porque sería retroceder en el tiempo"