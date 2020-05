El cambio de vida de María Eugenia Molinari: de la televisión a la astrología

María Eugenia Molinari conoció la fama cuando tenía 17 años y quedó en un casting para hacer “El agujerito sin fin”, y se convirtió en el personaje favorito del público infantojuvenil de principios de los 90. En el programa, conducía Julián Weich y estaban Nancy Dupláa, Esteban Prol, Claudio Morgado y Pablo Marcovsky, ella era "la chica sabelotodo que contaba datos curiosos".

Luego se sumó a la exitosa tira “Montaña rusa”, "Cuando uno es joven, es un mono con navaja: si te fuiste de mambo creés que sos especial. Si construís una imagen desde ahí estás en el horno: 'si me aplauden, soy importante y me quieren'. La tele es perversa: si no tenés una buena contención es un peligro", explicó a La Nación y aseguró que ella tuvo una familia "cero televisiva" que le mantuvo los pies sobre la tierra.

Inclusive hizo una un desnudo para Playboy. "Les pregunté por qué me llamaban y me dijeron 'imaginate cuando la gente vea que pasás del infantil a hacer un semidesnudo'. ¡Era el camino de Xuxa pero al revés!". Incluso se mencionaron los números: "En ese momento era un buen dinero. No te voy a negar que decís 'qué fuerte'", recordó.

Eugenia también tuvo un papel en la telenovela “90 60 90 Modelos” en el ´96, y otro más en el que protagonizó la comedia “Naranja y media”. Luego condujo “Pulgas en el 7”, en le 2000, “Rutas argentinas”, en 2001 y “Zoobichos”, con Mariano Peluffo primero y luego junto a Darío Lopilato.

Sin embargo, dejó la tele un poco de lado y comenzó a estudiar astrología. "Empecé a estudiar astrología, me gustó muchísimo y me recibí. Es uno de esos mundos en los que si uno entra no sale más", aseguró.

Eugenia es una profesional del rubro: da clases y atiende consultas en su instagram. "Hay gente que te llama por una carta natal y al final te dice 'sabés que te veo muy parecida a una chica que trabajaba en este programa´¨, contó.

