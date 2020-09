El cambio rotundo de Jorgito Porcel: analizó su pasado mediático y reveló lo que desea para su futuro, ¿Se va del país?

Jorgito Porcel arrancó en los medios como una persona furiosa, que se enojaba y despotricaba contra todos. Se convirtió en todo un personaje mediático dispuesto a darle pelea a cualquiera que se animara a subirse al ring.

Pero las cosas han cambiado en su vida, y en una entrevista con “Esto no es Hollywood”, el programa de radio de Fernanda Iglesias, confesó que está arrepentido de su paso furioso por los medios.

“Estoy arrepentido de todas las salidas mediáticas que tuve, uno crece”, admitió el hijo del recordado humorista que hoy se dedica al arte. “En el 2001 empecé a enamorarme de las artes plásticas”, admitió y asegura que vive de sus podcast y de Instagram.

“Entre el 2000 y 2010 encontré mi vocación y fue lo mejor que me pasó en la vida, encontré lo mío. La gente no conoce esto de mí, vendo mucho más el despelote pero hoy en la televisión no se le hace nota a los artistas plásticos”, dijo.

“Siempre me quieren para escándalo. La única que me dio trabajo en tele fue Cris Morena para ´Chiquitas´ y Jorge Rial para el ´Periscopio´”, admitió y aseguró: “Yo no quiero ser mediático. Fue un error, pero necesitaba la guita. Me pasaron muchas cosas… uno tiene derecho a equivocarse”.

“Ahora con este confinamiento de estar metido 6 meses te habrás imaginado todo lo que reflexioné sobre mi vida”, aseguró.

Entre otras cosas, Jorgito admitió que su deseo es continuar su vida en el extranjero y desea irse a Dinamarca. “Mi abuela materna era muy buena cocinera, y trabajó en la embajada de Dinamarca. Conozco mucho la colectividad danesa. Yo ya estaba con la idea de irme, por lo menos tantear”, sostuvo y aseguró que su mamá y abuela vivieron allí en la década del ´60 y le transmitieron hermosos recuerdos.

“Yo soy paciente de riesgo por mi obesidad, España e Italia son lindos países pero no se organizaron con el tema sanitario”, contó sobre empezar su viaje por ahí.

“En Dinamarca sobre el trabajo, se respeta mucho, se le paga bien a la gente. Es una sociedad muy igualitaria. Hay mucha cultura. Me encantaría, me imaginó viviendo ahí aunque me imagino más en el sur de Italia, porque tuve grandes romances con dos italianas. En Italia me imagino teniendo una familia”, dijo sobre el futuro aunque en lo inmediato espera volver a hacer radio y decorar.

