Administradores y eliminar contacto: la interna del grupo de WhatsApp en "La Academia"

Lourdes Sánchez habló el martes en "La previa de La Academia", Ciudad Magazine, de lo que sucedió en el grupo de WhatsApp del certamen donde terminó siendo eliminada.

"Yo no quiero estar, gracias; y menos en un grupo tan careta porque todos los que están ahí son unos caretas. Y, ¿sabén por qué? Porque tengo mucha información de dos participantes que están ahí adentro, que en cámara festejan y dicen ser amigos, cuando yo tengo captura de cómo defenestran a participantes que están acá adentro. Yo voy a decir eso, así que son unos caretas”, precisó la bailarina y conductora.

“Y vos, que seguramente en este momento tenés cola de paja, sos una careta. Es una mujer que defenestra a otra mujer de La Academia. Nada me dolió menos que me saquen. Lo único que quiero decir es que es horrible que te eliminen de un grupo pero calculo que es porque soy muy amiga de Ángel de Brito y siempre sube capturas del chat, pero yo no soy. Sí fui la primera vez per me pareció divertido, pero después no”, cerró la bailarina furiosa con quien la eliminó.

Ángel de Brito reveló la jugada maestra que hizo Rocío Marengo al poner como administradores del grupo a todos los integrantes del mismo.

Allí, contó que Sofía "Jujuy" Jiménez fue quien eliminó a Lourdes del grupo y luego Marengo volvió a sacar a todos los miembros como administradores.

"La eliminó Jujuy y Marengo después los sacó a todos de administrador y volvió a ser ella", explicó el conductor de "LAM" y jurado del certamen sobre la fuerte interna del chat.

Lourdes, quien decidió dejar el certamen con su pareja "El Chato" Prada hace ya varias semanas, dijo al respecto: "Yo la amo a Rocío pero quien finalmente me eliminó fue Facu Mazzei. Me hicieron un favor chicos, no decían nada interesante".