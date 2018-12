Calu Rivero: "Vine acá a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Dartés"

Tribunales con la prensa tras la ausencia de Juan Darthés a la audiencia de mediación por el juicio que él le inició por calumnias e injurias. Calu Rivero habló a la salida decon la prensa tras la ausencia dea la audiencia de mediación por el juicio que él le inició por calumnias e injurias.





"Lo único que quiero es que la bronca e indignación que siento en este momento no me domine", comenzó la actriz.

calu rivero.jpg



"Vine acá a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Dartés y la verdad que sentir que estoy acá y la otra parte no está me genera mucha indignación", se descargó.





Y entre lágrimas dijo: "Me emociona muchísimo porque siento que es un día que por fin la mujer ganó y me parece increíble, me siento protegida y orgullosa".





"Estoy acá en nombre de todas las mujeres de este país, estamos muy fuertes", finalizó Calu.