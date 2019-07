Calu Rivero subió un video bailando en ropa interior y reveló un dato íntimo

Calu Rivero se animó a un interesante desafío y está viviendo en los Estados Unidos desde hace un tiempo. La joven se instaló en Nueva York para trabajar tanto como modelo y actriz. se animó a un interesante desafío y está viviendo en los Estados Unidos desde hace un tiempo. La joven se instaló en Nueva York para trabajar tanto como modelo y actriz.





Instagram, compartió con sus seguidores un video en el que aparece bailando en traje de baño al ritmo de "Parallel dance ensemble". La grabación del clip se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles. En su cuenta oficial de, compartió con sus seguidores un video en el que aparece bailando en traje de baño al ritmo deLa grabación del clip se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles.





Al pie del posteo, escribió un llamativo mensaje para sus seguidores: "Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta?".





Y luego, agregó opciones: "1. Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi periodo, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en L.A. 4.Todas las anteriores son correctas".