Calu Rivero rompió el silencio y explicó por qué se fue a vivir a un santuario de animales: “Me pareció que..."

“Sentí la necesidad de estar en la naturaleza con todo lo que está pasando a nivel mundial, con lo que todos sabemos”, comenzó diciendo Calu Rivero en un audio que envió al programa “Esto no es Hollywood”, que conduce Fernanda Iglesias, a Paula Galloni, la panelista de “Pampita Online”, que tuvo como invitada.

“Yo estaba viviendo en Nueva York y me pasó que la ciudad me pareció muy, mucho. Mucha intensidad. Acá se vienen las elecciones, todo sale a la luz. Vivió mucho el racismo entre la gente que es de color, porque viví en Brooklyn, vi como se maltrataban y me afecto mucho”, dijo y aseguró que logró ponerse en los zapatos del otro y ver que esas cosas no llevan a los seres humanos a ser “miserables”.

“Empecé a hacer viajes largos en bici en búsqueda de esa libertad, de esa necesidad de estar en la naturaleza, en el aire puro. El primer viaje fue hermoso, tres días en bici, una gran aventura, totalmente inconsciente, llena de bellezas, pero inconsciente porque paras en carpas durante invierno, que hacía bastante frío”, reveló sobre la arriesgada decisión que tomó.

LEER TAMBIÉN: El nuevo estilo de vida de Calu Rivero: se mudó a una granja de animales

Contó que en uno de esos viajes llegó a ese santuario, donde hizo la tapa de una revista importante: “Empecé a venir más seguido, las primeras veces viene en bici, luego en transporte público, en tren con todos los recaudos, y así. Hasta que un día decidí vivir acá, y pregunté. La verdad que soy muy amiga de los dueños, generamos un vínculo muy verdadero y honesto”.

Asegura que sigue haciendo lo mismo, laboralmente, que en Nueva York -donde está trabajando para una agencia que la representa para acciones en redes sociales - pero rodeada de naturaleza. “No puedo estar más feliz de la oportunidad que me trajo esta crisis humana”, en referencia a la pandemia de coronavirus.

“A todos nos llevó a un lugar de empezar a vivir la vida que queremos vivir”, indicó lo que le sucedió a partir del virus. “Hay que ser conscientes de nuestro comportamiento que es lo único que tenemos bajo nuestro control”, pidió.

Además, Calu aseguró que extraña mucho al país y que ya planea su regreso en algún momento para reencontrarse, y quizás, también presentar a su nueva pareja, un rubio con el que comparte todos los momentos en la reserva y se toma muchas fotos.

LEER TAMBIÉN: Calu Rivero, sorprendida por una víbora mientras lavaba los platos en un estanque