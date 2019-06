Juan Darthés, Calu Rivero tuvo que cambiar su vínculo con las redes sociales. Luego de su denuncia pública contratuvo que cambiar su vínculo con las redes sociales.





La actriz es consciente de que todo lo que diga en ese ámbito será detenidamente observado.





En ese sentido, Calu hizo un posteo en su cuenta de Instagram para revelar el motivo que la llevó a tomar una drástica decisión respecto a su exposición en las redes.

Embed Ver esta publicación en Instagram #calusuniverse Una publicación compartida de ᴄᴀʟᴜᴜᴜᴜᴜᴜᴜᴜᴜᴜᴜᴜᴜ (@lacalurivero) el 2 Jun, 2019 a las 6:13 PDT







"Me gusta crear y expresarme libremente. Hace rato que me privo de postear cosas porque no quiero exponer mis ideas y sentimientos a la valoración automática y despersonalizada de un "me gusta", comenzó diciendo.





Luego agregó: "Hoy todo reclama un 'me gusta'. Todo se vuelve complaciente, incluso el arte. Quiero que mi red social sea libre de 'Me gusta'. Yo busco la conversación con el otro, tratemos de aproximarnos, de hablemos, intercambiemos, los leo y escucho".





"Disculpen las molestias ocasionadas Instagram. Pero esto siendo y absolVIVIENDOLO todo a conciencia", finalizó Calu.