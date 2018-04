Calu Rivero: "Me saqué la mier... que tuve cinco años adentro"

Calu Rivero estuvo en la noche del sábado en "PH" dio nuevos detalles sobre el acoso que dice haber sufrido de parte de Juan Darthés -sobre quien recayeron denuncias semejantes provenientes de otras dos mujeres- cuando ambos compartían el elenco de "Dulce amor" (Telefe). estuvo en la noche del sábado endio nuevos detalles sobre el acoso que dice haber sufrido de parte de-sobre quien recayeron denuncias semejantes provenientes de otras dos mujeres- cuando ambos compartían el elenco de





"Me saqué la mierda que tuve cinco años adentro", remarcó la actriz tras relatar lo que vivió con Darthés en el programa que conduce Andy Kusnetzoff. remarcó la actriz tras relatar lo que vivió con Darthés en el programa que conduce





"Fui a la marcha, estoy fuerte. Me llevó cinco años sentir así esta fuerza, sentir que sané, y el jueves en la marcha fue muy emocionante e impresionante el abrazo, los gritos de las chicas. Siempre tuve el apoyo de las mujeres de mi familia, actrices, pero poner el cuerpo y verlo con esa magnitud me emociona. Tomé dimensión de la frase 'no tenemos' y sentí que realmente lo que me pasó a mí estaba en ellas y todo lo que le pase a ellas va a estar en mí", expresó Calu.





Y luego agregó: "No es fácil, es algo muy doloroso, es algo que te cala en la personalidad, en tu integridad, y no tiene ningún beneficio decir esto. Yo no le quiero cagar la vida a nadie, pero tampoco quiero que me la caguen, y lo único que sé es que voy a defenderme porque si algo aprendí es que la única que te va a defender sos vos".





"Hay gente que sabe y no dice nada, y lo entiendo, porque tenés un trabajo, tenés miedo y está bien, pero si vos no lo exponés nadie se entera, nadie hace nada. Por eso, mi intención es que se hable, que se visibilice, que esto no se acepte, y no es tan difícil. A mí la sexualidad me encanta, el deseo mutuo está bien, lo consentido está bien, lo que no está bien es cuando alguien dice no. Cuando el deseo es unilateral está mal", finalizó.