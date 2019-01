Calu Rivero: "Me costó hacer este personaje porque había escenas emocional y físicamente muy exigentes"

Telefe -tras su conflictiva salida de "Dulce amor" en 2012-, Calu Rivero habló de "Campanas en la noche", la producción que protagoniza junto a Federico Amador y Esteban Lamothe y que buscará copar el prime time a partir del próximo lunes a las 22:30. A días de volver a la pantalla de-tras su conflictiva salida deen 2012-,habló dela producción que protagoniza junto ay que buscará copar el prime time a partir del próximo lunes a las 22:30.





"Mi personaje es Luciana, una chica muy humana, curiosa, espontánea, siempre está al servicio del otro, postergando sus propios deseos. Esto le trae un montón de complicaciones a lo largo de la historia. Muchas mujeres se van a sentir representadas", anticipó la actriz sobre la ficción, compuesta por 80 capítulos, que toca temas como la violencia de género.

calu 1







Luego, en diálogo con PrimiciasYa.com, indicó: "Estoy muy feliz de volver a la tele y vivo este momento con mucha alegría. Es un proyecto que está lleno de contenido, de conciencia y que tiene un mensaje muy claro que llega en un momento perfecto para nuestra sociedad".





Al ser consultada sobre dónde estará el día del gran estreno, dijo: "El lunes me tengo que ir de viaje a Nueva York porque voy a estar trabajando allá pero más adelante vuelvo para seguir viéndola, quiero ver cómo sigue todo y la repercusión que tenga. Lo único que me importa de este programa es que el mensaje llegue. La historia está muy pensada en hechos muy reales, muestra algo que nunca se mostró que es el proceso de una mujer que fue sometida y manipulada que toca fondo a esa trasformación con todo lo que cuesta, es muy interesante para ver".

calu 2







Sobre su personaje, remarcó: "Me costó hacer este personaje había escenas emocionalmente y físicamente muy exigentes. Había cosas que ya lo había vivido y que era un horror, sos consciente de más. Y tener consciencia de las cosas es como mucha información y te manejas de otro lado".





Por último, habló del caso Juan Darthés: "Después de ver todo lo que pasó en la tele, decidí cortar un poco de leer y ver todo eso porque no me lleva a ningún lado. Yo ya transcendí eso y ya está. Sí hablo del rol de la mujer pero seguir informándome qué hace o no hace esta persona, ya está. Me enteré que está en Brasil, pero no le pongo el foco. Pongo el foco a lo que a mí me importa, a lo lindo y en lo que a mí me va a modificar. El juicio mío sigue igual, él me hizo un juicio injusto en la cual yo no puedo decir nada e iré cuando me cite mi abogado y nada más, es la única relación que tengo con el tema".





¡Mirá la entrevista completa con Calu Rivero!

Embed



Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino