Calu Rivero, tras la denuncia de Thelma contra Darthés: "Es muy fuerte, tiene unos ovarios..."

Juan Darthés, acusando de abuso al actor mientras ambos protagonizaban la novela Dulce Amor. Calu Rivero fue la primera en señalar acusando de abuso al actor mientras ambos protagonizaban la novela Dulce Amor.

Esta noche, tras el desgarrador testimonio de Thelma Fardin, Rivero dialogó con Telenoche y rompió el silencio sobre la impactante denuncia de la ex Patito Feo.

"Estoy en shock, no me sale otra palabra. Demoledor, podría decir, te juro que cuando lo pueda poner en palabras promete explayarme, pero estoy totalmente atravesada. "No es no", y que de una vez se entienda que "No es no", es todo lo que puedo decir", arrancó a decir Calu.

"Creo que el momento en el que yo ya hablé era otro, agradezco la solidaridad que yo tuve en ese momento, y siento que en ese momento en el que ella sienta esa sororidad que es enorme, desde el colectivo de actrices, la gente, la prensa, te juro que estoy en shock", agregó.

"Me parece que es importante que se entienda que hoy es su momento, es su momento, es su historia, su valentía, su relato. Es muy fuerte, tiene unos ovarios, es muy fuerte lo que hizo poder sacarlo, y saber que lo que viene ahora es liviandad, es sacarse eso que incomoda , y que te duele, y sacarlo, es realmente muy emocionante para mí", dijo luego.

"Mi juicio tiene una instancia mucho más avanzada, pero yo soy antes que todo soy persona, soy mujer, y vivo mi vida, y quiero ser parte de todo esto que estoy viviendo, atravesando. Soy sorora, empatizo y sobre todo quiero construir una sociedad mucho más hermosa, y me parece que éste es un momento en el que hay que estar", recalcó.

"Hablar sana y es así, y son frases que hay que seguir repitiendo, porque no nos tenemos que quedar calladas, no tenemos que dejar nuestros trabajos, pero hoy la mujer está parada desde otro lugar y creo que las nuevas generaciones vienen mucho más claras, más fuertes y eso me emociona un montón. Hoy celebro y agradezco la valentía de Thelma", añadió.

Y continuó: "Puedo decirte que yo no tengo miedo, que estoy sana, y que eso me llena de felicidad y de emoción, porque me voy sana. Estoy ahora por estrenar una novela y digo lo pude hacer y estoy sana, lo hice bien, lo disfruté, no tuve miedo, eso es como lo que hay que hacer, no permitir que nada más nos atropelle".

"Hoy estoy en paz, pero porque yo ya sané, porque yo ya lo hablé, porque logré sacar algo que me incomodó mucho tiempo, y que me generó mucha inseguridad en mi vida, y me di cuenta de quién soy yo, de cuáles son mis derechos, de qué quiero, y hasta te diría que me hizo ser una mejor mujer, y mucho más consciente de hasta los roles que quiero aceptar de acá en adelante", concluyó Calu Rivero.

