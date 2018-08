Calu Rivero sobre la demanda de Darthés: "Yo estoy muy tranquila porque sé que va a haber Justicia"

"Hay escenas donde Calu Rivero le come el cuello a Juan Darthés y no estaban escritas"

"Ir al frente no tuvo más que positivismo y luz, me sanó. Yo siempre digo que hablar sana, no hay otra forma", añadió.





Y fundamentó: "Cuando a mí me pasa lo que me pasa, yo notaba que no me gustaba, que no estaba bien, me quería ir, no tenía por qué estar sufriendo. Pero no tenía para mí nombre y apellido... Te llevás mal con un compañero, sos consciente de que hay algo que te está haciendo mucho mal, pero no entendés la magnitud".

"Mis abogados ya respondieron a esa demanda y yo estoy muy tranquila, porque sé que va a haber Justicia y que la verdad sale a la luz, no hay otra forma. Yo siempre voy con la verdad, no tengo ninguna necesidad de inventar todo esto. Todo el dolor que atravesé, la exposición, no hay necesidad alguna", finalizó.