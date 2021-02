Calu Rivero sobre Juan Darthés: "Aún prófugo de la Justicia, mantiene vivo este juicio contra mí"

Desde Uruguay, la actriz rompió el silencio y habló de su situación procesal con su ex compañero en "Dulce amor".

Calu Rivero no suele hablar de Juan Darthés por cuestiones legales pero hace pocas horas hizo una excepción en el ciclo "Esto no es Hollywood".

“No puedo hablar, ese tema lo debería hablar con mi abogado, pero él aún prófugo de la Justicia, a través de sus representantes legales, mantiene vivo este juicio contra mí”, contó.

LEER TAMBIÉN: Tremendo cambio de look de Lali Espósito: "Chau mechas"

Calu también se explayó sobre el caso de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su ex pareja, que conmocionó al país. “Con todo lo que está pasando a nivel social, es momento de que haya una perspectiva de género en la Justicia, que se vea ese cambio definitivo para tener una sociedad de igualdad entre sexos y géneros”, expresó. Y continuó: “Obviamente que siento injusticia, tristeza, siento más daño, pero después me pongo a pensar en todo lo que pasa y sigue pasando, y es como una sensación de... ¿qué pasa? ¿por qué estamos así? ¿por qué Úrsula? No sé cómo se hace para salir de este loop y este ciclo de 48 femicidios en lo que va del año”.

Por otra parte, habló de su incipiente noviazgo con el documentalista ruso Andrey Manirko. “Nos estamos conociendo en este nuevo espacio, él con su formas culturas, nosotros también, pero es divertido, a mí me gusta encontrar la belleza en estos cambios y apuntar a estar muy bien, y a conocernos en las diferencias, a ver qué aprendo yo de él y él de mí”, señaló con respecto a la temprana convivencia que implementaron producto de la pandemia.

En relación a los rumores de casamiento, fue contundente: “No sé de dónde salió, imaginate que recién nos estamos conociendo, no dan los tiempos para conocerse, hay que degustar la relación, entendernos”.

LEER TAMBIÉN: Sofía Jujuy Jiménez, la elegida de Marcelo Tinelli: "Me entusiasma la idea"