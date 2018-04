Calu Rivero: "Juan Darthés jugaba con mi cabeza"

El Día de la Mujer que se conmemorará este jueves con una marcha, Calu Rivero brindó una entrevista con Tarde para nada, el ciclo que conduce María O´ Donnell en Radio Con Vos y, por supuesto, habló de su denuncia a Juan Darthés. En el marco deque se conmemorará este jueves con una marcha,brindó una entrevista con Tarde para nada, el ciclo que conduce María O´ Donnell en Radio Con Vos y, por supuesto, habló de su denuncia a

"Siempre voy a priorizar mi salud mental. Si mañana voy a estar en la marcha es porque tiene que haber escucha. Cuando se dice no es no", arrancó Calu. Y agregó: "Hay un cambio" y que "si fuiste parte de esa cultura vas a tener que cambiar".

"Dependemos de todos para cambiar ese chip que lo tenían naturalizado", resaltó luego. "No me gusta decir que fui una víctima, pero lo fui", expresó, para después sentenciar una durísima afirmación sobre Darthés: "Es una persona que jugaba con mi cabeza y mi ilusión".

"Esto prescribió, no tiene ningún valor para la justicia aunque presente pruebas. Desde noviembre se viene diciendo que está en la justicia y esto no está en la justicia", remarcó más tarde.

Y añadió: "Yo sólo puedo hablar por mí, no puedo decir qué tiene que hacer Adrián, sólo puedo decir que cada uno actúa y tiene sus consecuencias. Él se va a tener que ver con el daño que me causó".

"El gran error que cometí es que me lo guardé y me dañó mucho. Lo hago público no sólo para sanar, sino para que no le pase a nadie más", confesó después.

"Me siento muy fuerte, me siento empoderada, me siento escuchada, muy agradecida, es una lucha de muchas, es muy fuerte lo que se siente", dijo, sobre la marcha de este jueves.

