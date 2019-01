Calu Rivero inventó una palabra para definir su relación amorosa

Calu Rivero encontró el amor en el roquero Joaquín Vitola, cantante del grupo Indios, con quien comparte este verano. Juntos recibieron 2019 en las playas de Punta del Este, donde floreció una relación que la actriz definió como "nueva y mágica". Ya pasada la primera semana del año volvieron al país donde se volvieron inseparables. encontró el amor en el roquero, cantante del grupo Indios, con quien comparte este verano. Juntos recibieron 2019 en las playas de Punta del Este, donde floreció una relación que la actriz definió como. Ya pasada la primera semana del año volvieron al país donde se volvieron inseparables.

La protagonista de "Campanas en la noche", la ficción de Telefe que marcó su regreso a la pantalla chica, compartió una charla íntima con la revista Gente en la cual habló de su nueva pareja.

Rivero confesó que su nueva relación fue un "flechazo". "Todo es muy lúdico y creativo. Nos reímos mucho", dijo sobre Vitola. Y aportó entonces una definición muy particular: "Decimos que no somos novios, somos si-ovios", explicó la oriunda de Recreo, Catamarca.

Además contó que le llevó más de cinco años aceptar nuevamente protagónico en la televisión, luego de aquella dura experiencia en "Dulce amor" con Juan Darthés, cuando se sintió obligada a retirarse de la novela.

"Me llevó mucho tiempo tomar esa decisión, mucha angustia, y me han dicho mis representantes en ese momento que en Telefe no me iban a llamar nunca más. Yo fui muy clara con el equipo cuando me fui, pero no fui clara con la prensa porque no sabía cómo ponerlo en palabras y aún estaba procesándolo. Pero todos saben bien que me fui porque no aguantaba más, porque hasta ahí llegó mi dignidad de soportar esos actos de exceso".