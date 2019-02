Calu Rivero hizo llorar a Miss Bolivía en "Debo decir" tras sorprenderla con este mensaje

"Te podría decir mil cosas pero aquí y ahora solo quiero decirte algo: la canción A la gilada ni cabida fue, durante muchos años, mi escudo. Gracias, gracias, gracias por la música que hacés", fue parte del mensaje que le dedicó la actriz Calu Rivero a su amiga Miss Bolivia, quien fue una de las invitadas el programa de Luis Novaresio que se emite por América, "Debo Decir". fue parte del mensaje que le dedicó la actriza su amiga, quien fue una de las invitadas el programa deque se emite por





Y agregó: "Tus canciones me llegan, me atraviesan y me emocionan. Gracias por pensar en mí y por hacerme parte de tus proyectos y por sobre todo por ser tan generosa con las palabras que usás cada vez que hablás de mí. Te quiero muchísimo. Chau, bomba".





Conmovida por las palabras de la actriz, Miss Bolivia le respondió: "La verdad que me emociona un montón. Es una persona que admiro, valoro y que tiene una fuerza ejemplificadora de seguir adelante ante situaciones de abuso y de discriminación en lo profesional".

"Siempre pienso que muchas compañeras, hermanas, me enseñan a luchar. Son mis maestras de lucha. Calu es una enorme maestra de lucha, y una muy generosa", confesó.





La relación entre ambas comenzó por la lucha que Calu mantuvo al denunciar al actor Juan Darthés y sin duda alguna la cantante fue un pilar muy importante en esta etapa de su vida.