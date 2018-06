Calu Rivero. Además de volver a la televisión -con "Campanas en la noche" por Telefe- y acompañar a su mamá como actriz en su ópera prima en el cine, se subirá al escenario de la mano de José María Muscari. El 2018 promedia ser un gran año para. Además de volver a la televisión -conpor- y acompañar a su mamá como actriz en su ópera prima en el cine, se subirá al escenario de la mano de





Calu debutará en teatro con "Derechas". El espectáculo se presentará desde este domingo 17 de junio en el Teatro Regina y tiene una particularidad: los espectadores podrán comer junto a las actrices. Los fines de semana compartirán un almuerzo a las 13; y los lunes a las 21, una cena.





Cristina Alberó, Katja Alemann, Edda Bustamante, María Fernanda Callejón, Edda Díaz, Emilia Mazer, Paula Morales, Carolina Papaleo, Mimí Pons, Juana Repetto y Calu Rivero serán las musas encargadas de llevar adelante esta nueva aventura de Muscari que inaugura un nuevo formato.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Rivero contó cuáles son sus sensaciones a días del debut: "Me siento feliz, obviamente es algo que nunca hice y estar con la gente ahí. Es una obra totalmente distinta, que rompe por todo los lados. Mi personaje, Libertad, es increíble: es una nieta que llega al encuentro de diez madres e hijas, para revolucionar y demoler paradigmas que estas mujeres tienen cristalizados. Todo se alineó y aparecen estos personajes de mujeres decididas y protagonistas para que los interprete".

Y luego remarcó: "Trabajar con José es un placer, es una persona muy copada y muy clara como director. Estoy muy agradecida y trabajar con todas estas actrices es hermoso, me dan mucha tranquilidad. Como espectadora de teatro, me gusta que sea algo muy novedoso. Y todas nos llevamos bárbaro y todas con la misma energía para que la obra sea una bomba".





Además, Calu recordó que Muscari ya la había convocado en otra oportunidad: "Él ya me había contactado en otro momento para hacer una obra, pero yo estaba en otro momento de mi vida. Y ahora creo que sucedió una seguidilla de cosas para que yo me sienta segura y feliz para que yo me pueda sentir cómoda".





Juan Darthés, a quien denunció por "Dulce Amor" (Telefe), dijo: "Estoy en el momento más genuino de ser quien soy. De volver a ser quien siempre fui, de estar tranquila y de poder hablar con la prensa con tranquilidad porque no tengo nada que esconder. Me da tranquilidad que la gente sepa lo que me pasó, que veían la novela y que digan 'ok por esto se fue'... Todas esas cosas que por ahí generaban una discordia en mí y en la gente. Que todo esto se sepa ahora me da paz y tranquilidad". Sobre cómo se encuentra hoy tras lo sucedido con, a quien denunció por acoso sexual luego de que trabajaran en, dijo:





"Es una ley que se necesita y que viene a organizar algo que estaba sucediendo, y que está mal que exista la clandestinidad. Yo creo que no te va a cambiar tu creencia, no te va hacer abortar más, sino al contrario. Estas mujeres que ya tomaron esa decisión y que lo van hacer igual por la razón que sea, que no lo hagan de manera clandestina, que sea de una manera segura". Por otro lado, se mostró a favor del aborto legal





¡Mirá la entrevista completa con Calu Rivero!

Fotos: Eduardo Aguada





Videoentrevista: Juan Pablo Godino - @juanpablogodino