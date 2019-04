Calu Rivero destrozó a Beto Casella por sus burlas en el programa "Bendita"

"Hay que cuidar a las mujeres valientes y nada más", comenzó diciendo Rivero al ser entrevistada por el programa "Hay Que Ver".





Calu afirmó: "Todo lo que tenía que decir al respecto gracias a Dios lo pude hacer en ese libro, que para mí es muy valioso porque fue una manera de ser honesta y decir las cosas que sentí. Me hicieron mucho daño en su momento. Después entendí que no me lo hacían a mí, sino a una imagen y que era divertido burlarse de eso. Me parece que habla mucho más de ellos que de mí".





"Pero ya está, no importa cuándo, cómo, es el daño que generan y eso es lo que hay que deconstruir. No tengo ni odio ni bronca con nadie la verdad, a esta altura de mi vida", manifestó.





Para cerrar el tema fue lapidaria con el programa de Casella: "Reírse de una mujer, cosificarla y ponerla sobre todo en duda no está bueno, no lleva a ningún lado. No va. Me parece mucho más íntegro que las personas se hagan cargo de lo que hicieron".