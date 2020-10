Calu Rivero, desnuda en una playa de Estados Unidos: "No dejen que nadie les diga cómo deben verse"

El lugar elegido por Calu Rivero para hacer un secuencia de fotos que luego colgó en su cuenta de Instagram fue Rockaway Beach, una playa ubicada en Nueva York que posee una rambla muy extensa.

Allí, Calu o Dignity, aprovechó para dejar un profundo mensaje y posar desnuda junto a su amiga y diseñadora Lula Galeano.

"Mujeres, no dejen que nadie les diga cómo deben verse, les diga cómo ser, esta es nuestra auténtica feminidad 🤍 CUERPOS FEMENINOS POR ARTISTAS FEMENINAS 🤍 Dejen de censurar nuestros cuerpos e ideas", escribió Rivero y acompañó la publicación con tres fotos que le tomó Agostina Gálvez.

Recordemos que días atrás, Calu confesó por qué se fue a vivir a una granja.

“Yo estaba viviendo en Nueva York y me pasó que la ciudad me pareció muy, mucho. Mucha intensidad. Acá se vienen las elecciones, todo sale a la luz. Vivió mucho el racismo entre la gente que es de color, porque viví en Brooklyn, vi como se maltrataban y me afecto mucho”, dijo y aseguró que logró ponerse en los zapatos del otro y ver que esas cosas no llevan a los seres humanos a ser “miserables”.

“Sentí la necesidad de estar en la naturaleza con todo lo que está pasando a nivel mundial, con lo que todos sabemos”, comenzó diciendo Calu Rivero en un audio que envió al programa “Esto no es Hollywood”, que conduce Fernanda Iglesias, a Paula Galloni, la panelista de “Pampita Online”, que tuvo como invitada.

“Empecé a hacer viajes largos en bici en búsqueda de esa libertad, de esa necesidad de estar en la naturaleza, en el aire puro. El primer viaje fue hermoso, tres días en bici, una gran aventura, totalmente inconsciente, llena de bellezas, pero inconsciente porque paras en carpas durante invierno, que hacía bastante frío”, reveló sobre la arriesgada decisión que tomó.

