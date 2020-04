Calu Rivero contó los cambios en su estilo de vida por la cuarentena

Desde Nueva York, Estados Unidos, uno de los países del mundo más afectados en víctimas fatales por el coronavirus, Calu Rivero, "Dignity", contó los cambios en su estilo de vida que implementa a diario a raíz de la pandemia y la cuarentena.

En un posteo de Instagram, la actriz reflexionó junto a sus seguidores sobre lo que modificó en su rutina diaria.

Por ejemplo, antes no dormía la siesta y ahora es un momento que la hace feliz. Además, contó que se levanta más temprano de lo habitual.

"Dormir la siesta era algo que antes me aburría y ahora me hace muy feliz", indicó la actriz en un mensaje con una foto desde su cama.

"Levantarme a las 7 am era lo más temprano que me despertaba, ahora me levanto a las 5:30 am antes del amanecer para escribir mis páginas matutinas y escuchar a los pájaros cantar", añadió.

"Vos que cambió incorporaste (en tu estilo de vida) en esta cuarentena?", la consultó a sus fans virtuales.

Hace unos días, sorprendió a sus seguidores con una particular transmisión en vivo por esa red social.

