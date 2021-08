Calu Rivero bancó a Florencia Peña: "Defenderse ante tanto ataque misógino"

Luego de viralizarse la visita de Florencia Peña al presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos en plena cuarentena, convertirse en tendencia y recibir las más furiosas críticas, la actriz dio su explicación.

En el marco de las declaraciones que la conductora de "Flor de equipo" habló con el diario Clarín y aseguró: "Fui por el tema de los actores. Me recibieron amorosamente en un momento en el que estábamos en el horno. Antes que yo, también estuvieron en otra reunión Marcelo Tinelli, Adrián Suar, y la gente de la Asociación Argentina de Actores".

Teniendo en cuenta que la visita de la actriz al presidente se llevó a cabo el 15 de mayo de 2020, Florencia Peña agregó: "Estábamos desesperados en ese momento, no sabíamos qué iba a pasar y los canales no repetían nada. Yo no tengo nada que ocultar".

Calu "Dignity" Rivero se hizo eco de este tema y desde Twitter bancó a su colega: "Bien dicho @Flor_de_P Tu determinación traspasó mi pantalla. No hay que demostrarle nada a nadie pero si hay que parar y defenderse ante tanto ataque misógino".

Y añadió: "Eso se llama Dignidad Personal. Cada vez que agachamos la cabeza y nos sometemos a soportar los agravios le damos un duro golpe a la autoestima. El auto respeto, el punto de no retorno! @Flor_de_P".

Por su parte, en la mañana del martes, Peña compartió un picante posteo en las redes con una remera con la leyenda: "A la gilada ni cabida", y remarcó su mensaje: "siempre en esta".