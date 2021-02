Cae, quebrado en "Masterchef Argentina": "Podría escribir un manual sobre cómo estirar la comida"

El participante no tuvo una buena noche pero contó su dura historia en España donde no tenía ni para cocinarle a sus hijos.

Cae debutó anoche en "Masterchef Celebrity" y no tuvo una gran performance. Sin embargo, su historia de vida emocionó a todos.

"El queso tapa todos los sabores", le dijo Germán Martitegui, miembro del estelar jurado.

Cuando Santiago del Moro, conductor del envío, le dijo si se veía en la gala de esta noche para pasar directo al domingo o en la del jueves, el cantante sostuvo: "Yo vine acá a aprender, y a mí estar acá me emociona un montón porque yo empecé a cocinar hace relativamente poco tiempo, cuando me fui a España y salía a laburar mi mujer y yo tenía que quedarme en casa con los dos bebés".

Y agregó: "Me estafaron y la estábamos pasando súper duro allá y yo tenía que hacer malabares con lo que tenía. Podría escribir un manual de 20 formas diferentes de comer y recalentar arroz, cómo estirar la comida y cómo ir al supermercado con los nenes”.

Por último contó: "En la cuarentena, viéndolos a ustedes, yo me reencontré con la cocina. Estoy en una etapa en la que me gusta contarle a la gente de dónde vengo y dónde estoy y por qué estoy ahí porque me rompí el lomo laburando".

