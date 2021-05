Cae estuvo con Jey Mammon y reveló una insólita anécdota con Wanda Nara: "Fue imposible que..."

Cae estuvo anoche en "Los Mammones" (América TV) y no tuvo filtro a la hora de mandar al frente a Wanda Nara cuando Jey Mammon le preguntó si era cierto que le rubia le había encargado unos temas musicales y no se los había pagado.

"Ella vino con su manager y su novio, llegó dos horas tarde, y yo por esperarla me había guardado dos barritas de cereal. El novio y el manager me las morfaron. Encima no me pagó”, contó el cantante. Y reveló: “Fue imposible que pegue media nota”.

Sin embargo, para poder terminar su trabajo, decidió grabarla y apelar al “Auto-Tune”, pero señaló: “Dijimos: ‘La grabamos y le ponemos Auto-Tune’, un programa que sirve para afinar la voz. Pero para que funcione tenés, aunque sea, que arrimar a la nota, y ni siquiera”.

La solución fue de lo más inesperada: “Le dije a mi mujer lo que me estaba pasando, y me contestó: “Si querés te lo canto yo”, aclaro que ella no es cantante”.

“La hice cantar a mi mujer, después se lo mostré a Wanda y me contestó: ‘Quedó perfecto, no parece mi voz’”, cerró Cae, mientras el ciclo llegaba a picos de más de 5 puntos de rating con su divertida visita.

