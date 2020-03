Cae confesó su adicción al sexo y con cuántas personas participó en un motorhome

El cantante romántico comentó una particular historia sexual en medio de una gira. "Éramos cinco en la banda y el resto todos invitados", indicó.

Cae estuvo como invitado al ciclo "Divina comida", Telefe, y en uno de los temas planteados en la mesa confesó su adicción al sexo.

"Era adicto al sexo. A mí en un programa me preguntaron si había hecho trío o cuarteto y a mí se me fue un poco más que el trío. Eramos 14", recordó el cantante.

Y amplió: "Eran momentos de gira en un motorhome y entraban. Yo nunca me enteré cuántos éramos, el que fue el contador del asunto fue mi hermano que los fue contando".

"Éramos cinco en la banda y el resto todos invitados", finalizó Cae.

Allí José María Muscari contó su historia trunca en un trío del cual no terminó participando porque las otras dos personas, que no se conocían entre sí, no se cuidaron con preservativos.