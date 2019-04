Cacho Fontana en "Debo Decir": "Si no recibiera ayuda no tengo para comer"

Cacho Fontana en el ciclo "Debo decir" que conduce Luis Novaresio por la pantalla de América. Entre otras cosas, el conductor fue tajante respecto a su situación económica. Ayer por la noche estuvoen el cicloque conduce Luis Novaresio por la pantalla de. Entre otras cosas, el conductor fue tajante respecto a su situación económica.





"Yo nací en el 32 y vi a unos cuentos. Fui un mal administrador de mi propio programa. Llegó el momento en que los años cumplieron su tiempo, mis hijas no me vieron bien, y me llevaron un lugar para rehabilitarme. Alguien le dijo a otro oyente de Fontana Show, de pibe, que iba en la bicicleta escuchando en la Spika. Ese hombres es el administrador y creador de Interplaza. Me fue a buscar y le mostró a mis hijas el hogar donde estoy y le dijo "acá va a estar tu papá". "Nosotros no tenemos dinero para pagar esto", le dijo mi hija. Y él respondió "nadie habló de dinero, hablé de atención". Y hace dos años y pico que estoy ahí. Se llama Salvador", contó.





Cierto es que Cacho manifestó también que cuando se encontró con el Papa Francisco sintió que Dios lo había perdonado por algunas cosas que hizo en su vida.





Y sobre Mauricio Macri y su gestión de gobierno, Fontana admitió: "Yo respeto a Macri políticamente. Yo lo he votado. Y estoy más que nunca envuelto en las verdades que dicen los demás. Yo estimo que se necesitaría un plazo superior para equilibrar los tantos, yo si no tuviese el apoyo de Salvador no tengo qué comer. Así de fácil. Tengo una jubilación de la más baja. Esta es la verdad. Cuando tuve dinero compré una casa para mis hijas, para su futuro, en ese momento no se me dio para comprar un departamento para mí. Nunca pensé en decirle adiós a esta sociedad. Yo lo que no puedo admitir es los chicos sin comer y la gente cómo está".