Cacho Fontana cumplió 88 años: "Tengo una voluntad de adolescente"

Cacho Fontana cumplió 88 años en medio de la cuarentena y contó cómo se siente con su nuevo natalicio en los extraños tiempos que corren.

"Esta mañana me levanté y dije `No sé que tendré que hacer para agradecer esta manera de vivir tanta cantidad de años y tan bien´. ¡Es que más no puedo pedir ni obtener!", dijo Cacho en diálogo con Gente desde la Clínica de Rehabilitación y Geriatría InterPlaza en donde se encuentra.

El histórico conductor siguió expresando sus sentimientos con optimismo: "Gracias a Dios estoy muy bien, festejando todos estos años que me aparecieron de golpe. Por cierto, nunca imaginé que iba a vivir ochenta y ocho años. Pero bueno, es para resistirlos y seguir con la lucha. Además, ¿saben qué?, tengo una voluntad de adolescente y me siento bien. ¡No me hace falta nada!".

Una de las últimas apariciones en público de Fontana fue en "Intrusos" (América TV), durante una jornada accidentada: ese día, al salir del estudio, se fue al piso y tuvo que ser trasladado al hospital.

