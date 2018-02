"Cacho es un gran artista, pero esas cosas machistas, de patotero, están mal"

"Si la violación es inevitable, relajate y gozá", disparaba días atrás Cacho Castaña en Involucrados, generando una polémica que aún parece recién haber arrancado.

Varios famosos no tardaron en salir a defenestrar al cantautor y el aniquilamiento mediático fue en aumento y parece no tener fin.

Este jueves, fue Pepé Cibrián quien se sumó al escándalo criticando al artista: "No es un problema generacional, creo que Cacho está incoherente, que dice unas cosas rarísimas. No me parece ni acertado ni lúcido. Fue desafortunada esa frase, y no estoy de acuerdo con eso", opinó el productor en "Vino para Vos" en KZO.

Y siguió: "Hay que entender que, además, el tango trata fatal a la mujer. Hay una cultura machista. Él tiene 75 y yo 70, y no tiene nada que ver. No me parece agradable. Él es un gran artista, pero esas cosas machistas, como de patotero, no las entiendo y están mal", concluyó Pepito.

Mirá!

Embed