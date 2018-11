Cacho Castaña y su reacción al enterarse que habían desvalijado su casa

Según se supo en aquella oportunidad, los delincuentes no ejercieron violencia hacia los empleados de la propiedad, aunque despojaron al artista, de varias de sus pertenencias de valor, como por ejemplo un Rolex y 25 mil dólares.





Este miércoles, ya recuperado de sus dolencias, el cantautor realizó su ciclo radial "Café la humedad", por la 2x4, y habló de su estado de salud y el asalto sufrido en su domicilio.





"Exactamente no sé qué me pasó porque son términos médicos que no los entiendo... bronquitis respiratoria...", comenzó a decir sobre los motivos que lo llevaron a permanecer internado en Los Arcos.





Y agregó, con humor: "Tengo el mal de Troilo, el del fuelle", dijo, refiriéndose al bandoneón. Luego explicó: El EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) me jugó una mala pasada... tomo frio y me hago el canchero...".





"Una vez que entras te hacen análisis de todo... te querés ir a la mañana y te vas a las 2 de la tarde por el papeleo... Es un estrés irse de la clínica", continuó relatando.





Más tarde, habló sobre cómo se enteró del robo a su casa: "Me apagaron los televisores para que no me enterara de nada... no pude ver el partido (Boca – River)... me quedé toda la noche esperando... después me enteré, pero no pasó nada, no me puse nervioso. Estoy bien de salud, lo demás me importa tres carajos", concluyó el querido Cacho.