Cacho Castaña trató de "loco" a Marcelo Tinelli: "¿Se quiere postular a presidente?"

Cacho Castaña dialogó con Fernando Prensa para el ciclo que el periodista conduce por Conexión Abierta, Este viernes,dialogó conpara el ciclo que el periodista conduce por





Entre algunas de sus declaraciones, el cantautor se sorprendió por la posibilidad de que Marcelo Tinelli lance su candidatura como presidente de la Nación.

"¿Tinelli se quiere postular a presidente? Está loco este pibe, con la que tiene qué se vaya a Cancún, que siga haciendo el Bailando y que se deje de joder. ¿Para que se va a meter en ese quilombo?", arrancó a opinar el gran Cacho.

Y siguió objetando: "Además está solo. Lo creo capaz pero lo van a volver loco, tiene que tener un equipo muy bien armado que lo apoye. Es talentoso como la gran puta, el más popular y talentoso de la televisión. Sería una lástima que se meta en política porque se va a volver loco. Que se meta a comprar jugadores de San Lorenzo y que se deje de joder".

Finalmente, Cacho reveló una interesante propuesta que el hicieron: "Me ofrecieron hacer una serie de mi vida como la Luis Miguel pero no sé, si me dan la guita que pido que hagan lo que quieran, pero soy muy caro", concluyó, bromeando.

Mirá el video!

Embed