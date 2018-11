Cacho Castaña tendría su serie: ¿A quién eligió para que lo interprete?

Cacho Castaña tuvo una charla con el Rifle Varela en su programa de Radio Rivadavia y se refirió a la posibilidad de hacer su serie y nombró al hombre que le gustaría que lo interprete. La semana pasada,tuvo una charla con elen su programa de Radio Rivadavia y se refirió a la posibilidad de hacer su serie y nombró al hombre que le gustaría que lo interprete.





"Ya me llamaron dos o tres para hacer la serie de mi vida, están todos locos, no quiero que me haga nadie porque van a mentir, la posta no la sabe nadie, van a guiarse por lo que salió en las revistas seguramente", contó el cantante.





Al ser consultado sobre quién le gustaría que lo interpretara en esa serie, Cacho respondió: "¿Sabes quién podría ser?, el pibe Samartin, que trabaja con Fátima Florez, que lo hace a Sandro, me hace a mí, es impresionante lo que hace el pibe. Sería bueno que lo cuenten, pero que cuenten todo. Ahora parece que nadie se drogó, son todos muchachos de grandes aspiraciones", concluyó Cacho haciendo referencia a las drogas y la polémica que se armó en torno a la película de Rodrigo, que habla de las adicciones del cantante tropical.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Fernando Samartin se mostró sorprendido por ser el elegido de Castaña: "Me acabo de enterar de esto por ustedes... Es muy emocionante lo que dijo. Yo después de la de Sandro pensé, la próxima es la de Cacho. Sería lindo que se redescubra parte de su discografía", indicó.





Luego agregó: "Yo leí la autobiografía de Cacho. La compré el verano que estrené el personaje para el espectáculo de Fátima. Quería empaparme de su vida... parece una película, vivió de todo".





"Ojalá se haga la serie. Sería un gran desafío para mí", finalizó Samartin que en el verano seguirá trabajando con Fátima Florez desde el 19 de diciembre en Carlos Paz.