Cachete Sierra sobre los rumores de romance con Cande Molfese: "Ella es hermosa"

Cachete Sierra enfrentó los rumores de romance con Cande Molfese durante la gala de anoche en el "Cantando 2020".

​"No hay ningún romance, ya lo dije. Con Cande somos amigos y nos conocemos hace 5 años. No quiero estar con nadie, yo estoy bien solo", comenzó diciendo el actor ante la consulta de Ángel de Brito.

"Ella es hermosa, me ayuda en este certamen. Me dice algunas cosas, pero yo no puedo mejorar mucho. Hacemos videollamadas muy seguido, vamos viendo… Pero con todo esto, medio que nos dejamos de ver también para no alimentar los rumores", agregó Cachete.

LEER MÁS En medio de los rumores de que Cande Molfese tendría nuevo candidato, Ruggero Pasquarelli quiere recuperarla

"No avanzó nadie, estamos muy bien. Me da devoluciones de las galas. Por lo general me dice ‘sos un desastre’ excepto un par de veces que creo que hicimos las cosas bien", indicó el actor con humor.

"Está todo bien, comemos asado. Vamos a ver, por ahora no hay nada", cerró Cachete al ser consultado por Laurita Fernández sobre si la invitaría a salir.

LEER MÁS Cande Ruggeri, el origen de la pelea entre Agustín Sierra y Nico Vázquez: "Tuvieron una..."