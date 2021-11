Cachete Sierra reveló con quién le gustaría disputar la final de La Academia y señaló: "Ojalá que De Brito no me haya mufado"

Agustín Cachete Sierra ya palpita cómo va a terminar ShowMatch, La Academia, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla del Trece.

Es que el participante es uno de los mayores candidatos a quedarse con el título, junto con su pareja, la bailarina Fiorella Giménez.

Además, Ángel de Brito reveló hace unos días a través de su cuenta en Instagram, quién cree que será el ganador del reality de baile.

"¿Quién gana La Academia?", le consultaron. Entonces, el conductor de Los Ángeles de la Mañana, y jurado de La Academia sostuvo: "Cachete", respondió, de manera directa.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, el actor comentó: "Ángel tiró que Cachete gana La Academia, ojalá no me haya mufado (risas). Ojalá que lleguemos, falta muy poco tiempo. Desde el arranque que estamos metiéndole ensayos y todo, por suerte las cosas salieron mejor de lo que esperábamos. Seria un regalo estar en la final y si ganamos ya eso depende de la gente".

Recordemos que Cachete viene de ganar el Cantando 2020. "Lo que hizo la gente el año pasado no tiene comparación con nada de la vida. En el Cantando pensé que iba a estar una o dos galas y me iba a ir. La gente votó y me ayudó a ir aprendiendo y compitiendo. Después nos llevamos la sorpresa de ganar, no nos merecíamos creo yo y tampoco lo imaginábamos. Fue un regalo de la gente y un mimo enorme", indicó sobre esa experiencia.

Y ahora, al ser consultado si se ve en la final de La Academia y con quien le gustaría disputar ese momento, dijo: "Me gustaría llegar a la final con Pachu Peña. Lo conocí este año a Pachu y es una persona extraordinaria y es muy probable ya que es muy querido por la gente que llegue a la final".

Por otro lado, Cachete Sierra se prepara para volver al teatro y hacer por primera vez temporada en Carlos Paz. El actor es una de las figuras que estará en la nueva comedia de Pedro Alfonso, Una noche en el hotel, que debutará el 25 de diciembre en el Teatro del Lago.

"Estoy feliz porque vamos a trabajar muchísimo, haremos temporada en Carlos Paz y es mi primera vez. El elenco que se armó es toda muy buena gente y estoy muy ansioso en trabajar con ellos. Me encanta hacer comedia y me gusta mucho el grupo humano que se armó. Hace mucho que no hacía teatro", remarcó Cachete.

Fotos: Matías R Souto