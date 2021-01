Cachete Sierra tras ganar el "Cantando 2020": "Para los que no se animan, este es un ejemplo"

El actor dio un sentido mensaje de apoyo a quienes no se animan a perseguir sus sueños.

Tras haberse convertido en el ganador de esta edición del "Cantando 2020" (El Trece) junto a Inbal Comedi, Cachete Sierra habló con Cantardo y dio un sentido mensaje de apoyo a quienes no se animan a perseguir sus sueños.

El actor dialogó con Lizardo Ponce y dio un mensaje esperanzador: “Y para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en pedo, y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede”, señaló el flamante ganador.

“Está bueno jugársela por algo que no sabés cómo va a salir, porque en una de esas terminás con un trofeo en tu casa”, cerró Cachete con emoción.

También aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fanáticos y al equipo detrás del ciclo: “De verdad que esto es todo suyo. Gracias por el apoyo, por el cariño. Los que me conocen saben por lo que pasamos durante todo este 2020, y no cuento lo que dije, lo verdadero, pero acá fui muy feliz. Me hicieron muy feliz”.

“Toda esta familia de gente hermosa que labura y le pone el pecho a las cosas, pero siempre con mucho respeto, con mucho amor y pasión”, señaló Cachete.

