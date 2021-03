Cachete Sierra sobre su encuentro con Jimena Barón, antes de verse las caras en ShowMatch: “Me dijo que le tenga miedo”

Agustín “Cachete” Sierra se prepara para su debut en "ShowMatch, La Academia", con mucha expectativa, que se acrecienta luego de haber ganado el "Cantando 2020".

Pero también con una cierta preocupación, porque a medida que se acerca el momento de salir a la pista, ve que los desafíos que va a tener que enfrentar son cada vez más grandes.

Y en las últimas horas, el actor reconoció que le asustaba participar del Aquadance, y también reveló que Jimena Barón, una de las nuevas jurados del reality, le dijo que le tuviera miedo a sus devoluciones.

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli para el programa, “Por si las moscas” de La Once Diez/Radio de la Ciudad, Cachete contó lo que le dijo su ex colega y compañera de elenco.

“Me dijo que no piense que, por nuestro cariño, por todo el trabajo que hicimos juntos, no me va a tener más piedad que a los demás. Me dijo que le tenga miedo. Me puso los puntos desde cero”, indicó Agustín.

También se refirió a los demás jurados: “A Ángel de Brito lo conocemos como conductor, pero sabemos que es muchísimo más picante desde su lugar de jurado. Después, a Pampita y a (Hernán) Piquín no los conocemos, pero voy a tratar de que nada me afecte en lo personal, y hacer esto para el jurado, para el programa y para la gente”.

Luego, Cachete contó qué fue lo que lo llevó a querer participar de La Academia: “Lo único que me limitaba tanto en el Cantando como en el Bailando era que no me animaba por vergüenza. Pero cuando me di cuenta que era solo eso, me animé, aprendí a cantar y no me perdí la oportunidad. El Cantando me trajo la popularidad, trabajo, el cariño de la gente, la exposición y ahora después de ver cómo salió todo y cuando nos dijeron que nos querían para lo que se venía después del Cantando, me llamó mucho más la atención y me dieron ganas de dar mucho más de mí, y es un proyecto más macro, canto, actuación, acrobacia”.

