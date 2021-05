Cachete Sierra desmintió a Cande Ruggeri: "Nunca me enteré que éramos novios"

Cachete Sierra habló de su relación con la hija del exfutbolista, Cande Ruggeri, quien sostuvo hace unos días que él le había roto el corazón. Al igual que el resto de los participantes, el actor se alista para el debut de "ShowMatch, La Academia" de la mano de Marcelo Tinelli, en su vuelta a la pantalla chica tras más de un año sabático forzoso por culpa de la pandemia.

Así, ya con su programa satélite "La previa de la Academia" (Magazine TV) calentando motores desde hace un par de semanas, van generando contenido para que el conductor tenga muchos temas para tratar en la pista de baile, intentando así arrimar el bochín al líder absoluto de la tv por estos días, Telefe.

Con esta situación planteada, se sabe que Cande Ruggeri y Cachete Sierra alguna vez bailaron juntos en la gran pista televisiva, cuando había un incipiente acercamiento sentimental entre ambos. De allí las declaraciones de hace unos días de la hija del futbolista donde contó que ella y sus amigas se refieren al ex Chiquititas como ‘elque’: “El que me dejó”, admitiendo que le había roto el corazón porque ella se había enganchado mucho con él.

Ahora, fue Cachete quien se refirió a la mencionada situación. “Es raro escucharla hablar así después de tanto tiempo pero bueno, será un tema de ella, no sé”, comenzó diciendo Sierra.

“La recuerdo con cariño, pero nosotros nunca estuvimos de novio, por eso cuando dijo mi ex a mí me impactó mucho. Y justamente una de las cuestiones por las cuales no seguimos fue que ella quería dar el paso siguiente en la relación y yo quería conocerla más antes de ponernos de novios”, explicó el actor.

"Por eso dijimos hasta acá mejor para no lastimar a nadie, pero bueno, ahora escuchando el audio [veo] que terminó mucho más lastimada de lo que yo pensé en ese momento…Pero no fue tampoco como dijo las cosas, nosotros hacía días que estábamos empezando a vernos y ver qué pasaba entre nosotros”, continuó aclarando Cachete.

“Después nos prestamos al show y después de todo ese boom mediático, por así decirlo, querían que blanqueáramos la relación, ella también lo quería y yo quería ir paso a paso. Después nos ofrecieron tapas de revistas y los dos dijimos no, estamos saliendo hace muy poco tiempo, tuve dos novias en mi vida y con las dos salí mucho tiempo antes de ponerme en pareja. Pero bueno, entiendo que de su lado ella venía de un noviazgo de mucho tiempo”, indicó.

“No volvimos a hablar porque ella después al tiempo se puso a salir con un amigo mío y yo qué iba a hacer ahí, ya está. Ahora, que diga que soy el ex me causó gracia, porque nunca me enteré que éramos novios”, concluyó Cachete Sierra.

