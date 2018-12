Mauro Zárate de dejar Vélez Sarsfield, club que lo formó, para pasar a Boca Juniors generó una gran decepción en los hinchas del club de Liniers. La decisión dede dejar, club que lo formó, para pasar ageneró una gran decepción en los hinchas del club de

Nicolás Cabré, fanático del Fortín, aprovechó una escena de "Mi hermano es un clon", El Trece, para castigar al delantero. fanático del, aprovechó una escena de, para castigar al delantero.

"Ni te pusieron Mauro, no te pusieron. Querías jugar partidos importantes y no los jugaste. Querías ganas cosas importantes y no las ganaste. Nos traicionaste a todos, porque no era que lo necesitabas", comentó el actor en una graciosa escena.

"¿Vos viste lo que hizo este pibe Maurito? No lo puedo creer... ¡No vengas nunca más Maurito eh!", agregó picante.



El video.