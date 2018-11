Cabito y su descargo en Instagram tras su salida de "Basta de todo" con párrafo aparte para Matías Martin

Eduardo "Cabito" Massa Alcántara se despidió el pasado viernes del programa de radio "Basta de Todo" después de 14 años. se despidió el pasado viernes del programa de radiodespués de 14 años.

Matías Martín se hizo cargo de la desvinculación del comediante y explicó los motivos que lo llevaron a tomar la difícil decisión, argumentando que el ciclo que va por Metro 95.1, "había perdido algo".

"La única manera de reinventarse era cambiando y Cabito hacía tiempo que había tenido algunos episodios de salud por un lado y su participación en el programa se había ido achicando. La situación fue que realmente para el programa y para el equipo, era mejor que Cabito no siga en Basta... Por supuesto que lo vengo hablando con él hace años, no es una situación nueva", dijo.

Así las cosas, este miércoles, Cabito decidió despedirse de su público a través de las redes sociales, desde donde, además, apuntó contra Martin y relató una anécdota sobre su sobrepeso.

"Esta es la mejor manera que encontré para despedirme de ustedes. El lunes en el programa me ofrecieron hacerlo al aire pero yo preferí que este sea el camino, con los que me siguen o los que quieran leer. Es muy dolorosa para mí esta situación, dejar un trabajo que amé durante más de 15 años. Pero es eso, un trabajo. No es ni un matrimonio, ni un club de amigos. Y en un trabajo cuando sos útil o funcional sos parte y cuando dejás de serlo te invitan a retirarte", comenzó diciendo.

Luego, Cabito reconoció los problemas que atravesó durante este año y que lo complicaron para realizar su trabajo. La muerte de su abuela y su separación, pusieron en jaque al guionista.

"Primero iba a terminar a fin de año, después fines de noviembre y luego me pidió (Matías Martin) que sea el viernes cuando terminaba la fiesta, es por eso que no subí al escenario a saltar y bailar con el grupo del programa, dado que estaban festejando y mis manos estaban vacías como mi corazón".

Más tarde, Massa Alcántara deslizó que Matías Martin estuvo a punto de despedirlo hace dos años, antes de realizarse el bypass gástrico: "La obesidad no es una elección. Cuando sos híperobeso tenés trastornos de sueño y te quedás dormido en cualquier lado, manejando, sentado o en una radio. Básicamente porque te falta el oxígeno. Me dijeron que yo no seguía por este motivo. Gracias a la enorme gestión de quien era en ese momento el gerente artístico, se dio vuelta la situación. Volví después de mi operación pero sentí que algo se había roto de ambos lados".

Finalmente, Eduardo nombró a Matías Martín por primera vez: "Párrafo aparte de agradecimiento a Matías por la oportunidad de hacer tele hace tantos años y por la radio y mi crecimiento profesional durante tantos años y tantas cosas compartidas", concluyó Cabito.

Embed @elquintobsas palermo ya abrió sus puertas. salú Una publicación compartida por cabito (@cabito) el 16 de Jul de 2018 a las 7:34 PDT