Cabito volvió a la carga contra Matías Martin: "La comida no es una adicción"

"Cabito" Massa Alcántara de Basta de todo continúa generando polémica y luego de que este miércoles Matías Martín volviera a hablar del tema y hoy, su mujer, compartiera en las redes una carta abierta a favor de su marido, el humorista volvió a romper el silencio tras una semana de mutismo. La partida dede Basta de todo continúa generando polémica y luego de que este miércolesvolviera a hablar del tema y hoy, su mujer, compartiera en las redes una carta abierta a favor de su marido, el humorista volvió a romper el silencio tras una semana de mutismo.

Esta tarde, en diálogo con Jorge Rial, Cabito desestimó el argumento de Matías, quien en su última declaración sostuvo haberle pedido a Massa Alcántara que se "reinventara", modificando "el personaje" que construía al aire. "Los chistes guarangos los abandonamos hace 100 mil años"

"Cuando algo se rompe, por cosas internas, es difícil volver a pegarlo. Hubo diferencias con algunos, pero en ningún momento hubo maltrato", dijo luego, sobre el grupo de trabajo.

Además, Cabito retomó al tema de su operación: "Se lo dije a él en su momento: me hubiera gustado que me vengan a ver cuando estuve internado, o que me llamen por teléfono, algo", afirmó Cabito. No obstante, resaltó que Matías "hizo un montón de cosas" por su salud.

En este punto, el hombre disparó un reclamo hacia el conductor: "No lo hizo adrede, pero Matías habló de adicción. La comida no es una adicción. La obesidad es una enfermedad. Pero cuando él dice adicción, ¿sabés la cantidad de mensajes que me dicen: 'Yo sé lo que es estar perdido en la merca'? La gente lo toma para cualquier lado, aunque estoy seguro de que no lo hizo para lastimarme ni para que la gente piense que... pero hay cosas que suceden. Yo no hice nada para lastimarlo".

Más tarde, Cabito pidió públicamente que no insultasen a Matías Martín: "Estamos más o menos viejos, pero somos dos personas que nos quisimos", dijo.

Mirá el video!

Embed