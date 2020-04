Cabito reflexivo en la cuarentena: mostró el pantalón que usaba antes de bajar más de 100 kilos

Cabito Massa Alcántara compartió sus sensaciones este jueves en medio del aislamiento obligatorio por el coronavirus.

El actor y conductor de 50 años se mostró reflexivo desde las redes sociales.

Y mostró una imagen impactante de un pantalón que usaba tiempo atrás, antes de bajar muchos kilos tras la intervención.

LEER MÁS: Cabito celebra sus primeros 3 años de vida: "Mi corazón dejó de latir y me apagué"

"Hoy me desperté pensando en la 40, en el encierro. Este pantalón es de lo poco que no regalé por que me pone en perspectiva para comprender de dónde vengo", explicó en su posteo de Instagram.

Y añadió profundo: "Cuánto tiempo estuve encerrado ahí dentro, atrapado, cautivo, casi suicida siendo el mismo pero distinto. Cómo no esperar un poco mas? Quedate en casa".

Cabito pasó hace años por un profundo cambio físico y mental tras someterse a un bypass gástrico que le permitió bajar más de 115 kilos.

Su reflexión en las redes tiene que ver claramente con ese tiempo que quedó atrás en su vida y hoy luce completamente diferente.

LEER MÁS: La ejemplar actitud de Cabito con sus vecinos mayores en medio de la pandemia del coronavirus

Hace unos días, en medio de la pandemia, también se puso a disposición de sus vecinos mayores de zona norte para ayudarlos a comprar alimentos y elementos básicos.