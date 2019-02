Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Eduardo "Cabito" Massa Alcántara dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y nos contó del nuevo emprendimiento gastronómico que lleva adelante: abrirá un restaurante en la zona de Costanera. dialogó en exclusiva cony nos contó del nuevo emprendimiento gastronómico que lleva adelante: abrirá un restaurante en la zona de





"El emprendimiento en el que estoy está en Costanera. Se va a llamar Enero el restaurante y una parte del bar se va a llamar Agua viva. Es un proyecto que lleva bastante tiempo. Hace un año que estamos con el armado del restaurante y la obra. Estoy muy metido con eso. Abriremos en los últimos días de marzo, principios de abril, estoy muy contento con eso", explicó el conductor en exclusiva.

Sobre su salida del ciclo "Basta de todo" a fines de noviembre de 2018 tras 16 años, comentó: "Me siento bien, respecto a eso no tengo ningún problema. Fue un trabajo que duró 16 años y ahora estamos en una etapa de arreglar la desvinculación desde lo legal, como cualquier persona que se va de un trabajo. Yo estuve 20 años en la empresa, 16 en Basta. Hay que arreglar la situación legal, nada más. Le deseo lo mejor al programa. Es un programa que yo he querido mucho.Ojalá les esté yendo bien y funcionando mucho mejor sin mí".

"Matías no me llamó ni lo llamé yo tampoco. No creo que hablemos, es un vínculo que está roto y está bien así. Si en algún momento hablamos, hablaremos, qué se yo. No sé qué va a deparar el destino. Ahora no estamos hablando. Él no tiene nada que hablar conmigo ni yo tengo que hablar nada con él". Y consultado sobre si pudo charlar en este tiempo con Matías Martin , sentenció: