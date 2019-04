Además, Cabito también exige un acuerdo con Radio Metro 95.1 por despido injustificado y trabajo en negro.

Tras su salida del ciclo radial tras muchos años, Massa Alcántara se dedicó a su emprendimiento gastronómico, donde comparte siempre fotos en Instagram.

A fines de febrero de este año, Cabito habló en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre su polémica salida del ciclo radial.

"Me siento bien, respecto a eso no tengo ningún problema. Fue un trabajo que duró 16 años y ahora estamos en una etapa de arreglar la desvinculación desde lo legal, como cualquier persona que se va de un trabajo. Yo estuve 20 años en la empresa, 16 en Basta. Hay que arreglar la situación legal, nada más. Le deseo lo mejor al programa. Es un programa que yo he querido mucho.Ojalá les esté yendo bien y funcionando mucho mejor sin mí", comentó.