Cabito: "El cambio no es sólo de la dieta, estoy haciendo mucho ejercicio físico"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Cabito Massa Alcántara dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo lleva adelante su drástico cambio físico. dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo lleva adelante su drástico cambio físico.





El coconductor de "Basta de todo" lleva bajados más de 70 kilos luego de someterse a un by pass gástrico y lleva adelante una rutina diaria de ejercicios.





Embed Esperando a mi madre. Una publicación compartida por cabito (@cabito) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 11:15 PDT



"Me siento mucho mejor obviamente. No solamente me preparé físicamente haciendo dieta sino también el cambio tiene que ver con que voy al gimnasio varias veces por semana con mi personal trainer, que además de hacer todas las cosas como corresponde te obliga. Si él va uno no puede dejarlo plantado", comentó Cabito en exclusiva.



"No es solamente la dieta sino que estoy haciendo mucho ejercicio tres o cuatro veces por semana una hora y media. Eso te mejora la salud drásticamente y casi inmediatamente".





Y cerró con ganas de seguir bajando de peso: "Igual todavía me falta bajar de peso. Van siete meses de la operación y el máximo de peso lo bajas entre los 12 y 14 meses. Voy a eso, todavía me falta. Estoy contento con los resultados y me siento mucho mejor".





Embed Chueco? Nooo. Ni en pedo Una publicación compartida por cabito (@cabito) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 6:33 PDT