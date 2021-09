Cabito contó que los médicos le quisieron cortar la pierna

Tras dos meses internado en el Hospital de Clínicas, por un severo cuadro de anemia y diabetes, Eduardo Cabito Massa Alcántara rompió el silencio y habló del infierno que vivió esas semanas cuando una docena de médicos le sugirieron la posibilidad de amputar una de sus piernas.

Fue a través de una entrevista con Mitre Live, donde el conductor radial contó sus padecimientos, sus miedos y sus angustias durante esas semanas.

“El miedo cuando estás internado es si vas a salir, si no vas a salir, si vas a vivir, si no vas a vivir. Cuando dicen que te van a cortar una pierna, es un momento durísimo y muy difícil. Ya estoy caminando pero veremos cómo termina todo”, explicó sereno ante la consulta de cómo transitó la internación.

Claro que al momento de hacer una evaluación de cómo y por qué llegó a ese estado tan delicado, el ex integrante de Basta de todo reconoció “El hecho de haber sido hiper obeso por tanto tiempo y ahora estar tan flaco y tan desnutrido... En su momento ya era diabético y lo que dañó la diabetes ya lo dañó". Al tiempo que, consciente hoy de su salud aseguró que "Es un cuidado constante el que yo requiero, y estoy viendo a 50 mil médicos, ocupándome de lo que no me había ocupado durante tanto tiempo”.

A la hora de hacer un balance de todo lo vivido, Cabito disparó sincero “Pensé que no zafaba. Veía la cara de preocupación de mi entorno, de los médicos. Mi estado anímico no avanzaba, pero el hecho de no fumar y no tomar alcohol ayudó para que dentro del panorama que yo tenía, haya podido salir adelante”.